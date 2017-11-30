Serik’te öğretmenlere atık pil bilgilendirmesi

Serik Öğretmenevi Sosyal Tesislerde gerçekleştirilen “Atık Pillerin Toplanması ve Bertaraf” eğitimine Serik Belediyesi Başkan Yardımcısı Bünyamin Okudan, Temizlik İşleri Müdürü Ayşenur Can ve öğretmenler katıldı.

Atık pillerin zararları anlatıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından atık pil toplamakla yetkili olan Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği Çevre Mühendisi ve Proje Sorumlusu Rumeysa Ercan tarafından atık piller hakkında yapılan sunumunda, pillerin nerelerde kullanıldığı, çeşitleri ve pil kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği hususunda bilgiler verildi.

Düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Temizlik İşleri Müdürü Ayşenur Can; Bu yıl 3’.cüsünü düzenleyeceğimiz atık pil toplama sosyal sorumluluk projesiyle ilçemizde bulunan okullarla işbirliği yaparak sürdürdüğümüz atık pil kampanyası ile iki yıldır elde ettiğimiz başarıyı bu yılda tekrarlamak istiyoruz.’’ dedi.

‘Atık Pillerin Toplanması ve Bertarafı’ eğitimi sonunda toplantıya katılan okul temsilcisi öğretmenlere, okullara bırakılmak üzere atık pil toplama kutusu, broşür, öğrencilere yönelik eğitim CD’si ve afişler dağıtıldı.