Serik'te şampiyonluk coşkusu yeniden yaşandı

Serik Belediyesi tarafından 12-16 Eylül'de düzenlenen Serik Festivali'nde Türk müziğinin sevilen isimi Resul Dindar, Serik Belediyespor'un şampiyonluk kutlamaları kapsamında sahne aldı.

2017-2018 Futbol sezonunda Bölgesel amatör lig 7'inci grupta şampiyon olarak Spor Toto 3'üncü Lige yükselen ve bu sezon tarihinde ilk kez 3. Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor'un şampiyonluk kutlamaları için düzenlenen gecede sanatçı Resul Dindar konser verdi. Çınaraltı meydanında düzenlenen etkinliğe, Serik Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan Çalık, Serik Belediyespor eski kulüp başkanı Rakip Utan, Serik Belediyespor kulüp başkanı Ali Aksu ve yönetim kurulu üyeleri, başkan yardımcısı Bünyamin Okudan, kulüp müdürü Halil Kirli, futbol şube sorumlusu İsmail Kökalışlar, spor işleri müdürü Melih Engin Ak, teknik direktör Mehmet Şansal, ve yardımcıları, futbolcular ile çok sayıda vatandaş izledi. Gecede, yeşil-beyazlı kulübe emek verenlere teşekkür plaketi verildi.Taraftar grubu Toros Şahinleri de konser boyunca yeşil-beyazlı takım lehine tezahürat ettiler. Meşaleler yakıp, şampiyonluğun coşkusunu tekrar yaşadılar.

Çalık: " Serik'te bir şey değişti herşey değişti"

Gecede konuşan Başkan Çalık; “Serik'te bir şey değişti. Her şey değişti. Burada bulunan tüm eski yeni başkan ve yöneticilerimize, her zaman bizimle birlikte olan taraftar grubumuza teşekkür diyorum. İnşallah ilk profesyonel lig deneyimizde de elimizden geleni yapmak istiyoruz. Yeter ki siz bizlere destek vermeye devam edin. Bizler ilçemize hizmetin en güzelini yaparız” dedi.

Sanatçı Resul Dindar ile coşkunun doruğa çıktığı gecede Başkan Çalık tarafından sanatçıya üzerinde isminin yazdığı Serik Belediyespor forması, meşhur Serik bıçağı hediye edildi. Dindar ise Çalık'a teşekkür etti. Daha sonra ünlü sanatçı yeşil-beyazlı forma ile sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi. Serik Festivali'nde 15 Eylül Cumartesi günü ise Serik'te geleneksel olarak düzenlenen yağlı pehlivan güreşleri öncesi fantezi müziğin güçlü ismi Cengiz Kurtoğlu konser verecek.

Festival, 16 Eylül Pazar günü Çandır Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan ve Türkiye'nin birçok kentinden başpehlivanlarla alt boylardan güreşçilerin katılacağı güreşlerle son bulacak.