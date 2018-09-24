Serik'te sanat günleri devam ediyor

Serik Belediyesi tarafından kurulan Türk Sanat Müziği Korosu ikinci kez Boğazkent Mahallesi'nde konser verdi.

Serik'te sanatsal etkinlikler devam ediyor. 12-16 Eylül'de Serik Festivalinde Türk müziğinin ünlü isimlerini halkla buluşturan Serik Belediyesi, bu kez de Türk Sanat Müziği sevenleri için etkinlik düzenledi. Boğazkent Mahallesi Deniz Yıldızı Sosyal Tesislerinde düzenlen gecede, müziğe gönül veren ve mahalle sakinlerinden kurulu olan Koro, birbirinden güzel eserleri, dinleyenler için seslendirdi.

“Sanatın ve sanatçının yanında olan bir belediyeyiz”

Serik Belediye Başkan Vekili Yusuf Kaya, sanatın ve sanatçının her zaman yanında olan bir belediye olduklarını belirterek; "Başkanımız sanata ve sanatçıya değer veren birisi. Bu yüzden bizlerde başkanımızın talimatıyla kültürel değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalarda bulunuyoruz. Tüm bu hizmetlerimizin yanında kültürümüzü, sanatımızı, bizi biz yapan değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz. Böylesine güzel bir konseri bizlere sunan başta koro şefi Hayati Göver hocamıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Serik Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte, koronun seslendirdiği eserleri zaman zaman davetliler de eşlik etti. Konser sonunda gecenin anısına koroya, plaket ve çiçek takdim edildi.