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11 Temmuz 2017 19:42

Serik’te şehitler için Mevlid-i Şerif okundu

Antalya’nın Serik ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Mevlid-i Şerif okunarak, şehit aileleri ziyaret edildi.

Serik’te şehitler için Mevlid-i Şerif okundu

11 Temmuz 2017 19:42


Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Serik Kaymakamlığı ve Serik Belediye Başkanlığı işbirliği ile Merkez Camii’nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Okunan Mevlid-i Şerif’in ardından vatandaşlara Serik Belediyesi tarafından yemek ikram edildi. Camideki programa Kaymakam Haluk Şimşek, Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, AK Parti Serik İlçe Başkanı Hasan Kozan, daire müdürleri, belediye çalışanları, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.


Programın devamında Kaymakam Haluk Şimşek, Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan ve AK Parti Serik İlçe Başkanı Hasan Kozan, Bingöl’ün Genç ilçesi yakınlarında 24 Ağustos 1992’de çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Asteğmen Hasan Güçlü’nün Yeşilyurt Mahallesi’nde ikamet eden annesi Havva Güçlü ile Kilis’te vatani görevini yaparken 1986’da şehit olan Jandarma Er Ferit Şişman’ın Merkez Mahallesi’nde ikamet eden babası Fikret Şişman’ı ziyaret etti. Kaymakam Şimşek, “Vatanları uğruna canlarını seve seve feda eden 15 Temmuz şehitlerimiz ve tüm şahitlerimizin ruhları şad olsun. Şehitlerimiz ve yakınları için ne yapsak azdır. Bizler her daim yanınızdayız” dedi.




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