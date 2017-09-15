Serik’te sünnet şöleni

42 çocuğun sünnet edildiği şölende Türk Halk Müziği Sanatçısı Sevcan Orhan sahne aldı.

Serik Belediyesi tarafından Kadriye Mahallesi Kent Meydanı açılışı ve sünnet şöleni düzenlendi. Açılış ve 42 çocuğun sünnet edildiği şölene AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Milletvekili Gökçen Enç, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, AK Parti Serik İlçe Başkanı Hasan Kozan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kadriye Kent Meydanının sinevizyon gösterisi yapılmasının ardından Sünnet edilen 42 çocuğa takı töreni yapıldı.

Törende Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Kadriye halkının isteklerini fazlasıyla yerine getirdiklerini söyledi. Çalık, “Serik’e huzur güven değişim getirmek için yola çıktık. Bunu da uygulamak için elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret ettik yapmaya da devam edeceğiz. Çocuklarımızın mutluluğu ailelerinin mutluluğu bizim mutluluğumuz. Onlara hepinize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.

Kadriye Mahallesine verdikleri sözlerden fazla hizmet sunduklarını belirten Çalık, “Anayolun peyzajını tamamladık. AKEV Üniversitesi açıldı. Kadriye’ye modern bir kent meydanı yaptık bitirdik. 20 yıldır grayder girmeyen işlem görmeyen yolu bitirdik. Sıcak asfalt çalışmaları yaptık devam edeceğiz. Ne kadar park varsa elden geçirmeye gayret ettik devam ediyoruz. Okulların bahçelerin bakımını yaptık. İki tane futbol sahası yaptık. Kadriye plajında ailelerin yürüyeceği yol yaptık yürüyüş yoluna sahipler. Deniz Caddesini parke kaldırım yaptık ışıklandırdık.” AK Parti Milletvekili Gökçen Enç de, “AK Partide şöyle bir düstur vardır. Tutamayacağınız sözü vermeyin. Bilin ki bir AK Partili söz veriyorsa onu tutmak zorunda. Çünkü önce Allah’u Teala’ya sonra sizlere hesap vereceğiz. Bugünde şunu anlıyoruz ki söz vermişiz Kadriye’ye güzel bir meydan kazandırmışız. Başkanımıza işçi kardeşlerimize emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ise daha güzel hizmetler sunmak istediklerini ifade ederek, “Belediye Başkanımız yaptıkları hizmetleri anlattı. Tabii ki şehirler insanlara karakter yüklüyor. Güzel şehirler olursa oralarda güzel insanlar yaşıyor. Şehirler güzelleştikçe insanlar güzelleşiyor insanlar güzelleştikçe şehirler güzelleşiyor. İnşallah sizlere daha güzel hizmetler getirmek bizlere nasip olur. İnşallah daha güzel yerlerle bir araya geliriz. İnşallah Kadriye, Serik Antalya daha güzel yaşanabilir bir kent haline gelir” dedi.

Konuşmaların ardından Türk Halk Müziği Sanatçısı Sevcan Orhan sahne aldı. Orhan, birbirinden güzel beğenilen Türkülerle açılışa katılanlara müzik ziyafeti çekerken sünnet çocuklarını da eğlendirdi.