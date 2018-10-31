Serik'te tapu sevinci

Antalya'nın Serik İlçesinde 70 yıllık tapu sorunun çözülmesiyle birlikte hak sahibi olan vatandaşlar, tapularına kavuşmaya devam ediyor.

Serik'e bağlı Orta Mahallede yaşayan vatandaşların tapu hayali gerçeğe dönüşmeye devam ediyor. Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık'ın göreve gelmeden önce seçim vaatleri arasında yer alan tapu meselesinin çözülmesiyle birlikte vatandaşlara tapuları düzenlenen törenle verildi. Serik Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen tapu dağıtım törenine, Belediye Başkanı Ramazan Çalık, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Kozan, Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya, İmar İşleri Müdürü Namık Okudan ve tapu sahipleri katıldı.

Törende konuşan Başkan Çalık, Orta Mahalle'de hak sahiplerine tapularını dağıttıkları için mutlu olduğunu söyledi.

60-70 yıldır mahallede imar uygulamasının olmamasından yakınan Çalık, " Vatandaşlarımız bu mahallemize yerleşeli 60,70 yıl olmuş ancak, bu mahallemizde bir imar uygulaması olmamış. Biz 2014'te belediye başkanı olduktan sonra ilçemizin gelişip güzelleşmesi ve imar yönünden, önündeki en büyük engel olan mülkiyet sorunu ortadan kaldırmak için çaba sarf ettik. Kör düğüm olmuş bu meselenin çözümünde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'ımıza şükürler olsun ki halkımıza verdiğimiz sözü yerine getirdik. Vatandaşlarımıza tapuları hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Çalık tarafından vatandaşlara tapuları verildi. Tapularına kavuşmanın heyecanını yaşayan vatandaşlarda Çalık'a teşekkür etti.