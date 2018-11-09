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Serik'te tiyatro şenliği

Antalya’nın Serik İlçesinde “Karlar Ülkesi Karanlığa Karşı” Tiyatro Gösterisi çocuklar tarafından ilgi ile izlendi.

Antalya'nın Serik İlçesinde “Karlar Ülkesi Karanlığa Karşı” Tiyatro Gösterisi çocuklar tarafından ilgi ile izlendi.


Serik Belediyesi tarafından düzenlenen “Karlar Ülkesi Karanlığa Karşı” Tiyatro oyununu minikler ilgi dolu gözlerle izledi. Birçok çocuğun ilk kez tiyatro ile tanışma imkânı bulduğu oyun, Serik Belediyesi kültür salonunda sergilendi.


Anka Çocuk Tiyatrosu oyuncuları tarafından sergilenen oyunda, süper kahramanların sadece masallarda olduğunu ve teknolojinin bağımlılık hale geldiği zaman kötü sonuçlar ortaya çıkabileceğini anlatıldı. Çocuklar ise danslar, şarkılar ve müzik eşliğinde doyasıya eğlendi ve zaman zaman oyuna katılarak tiyatroculara eşlik etti.

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