Serik'te Üniversiteliler, fikirleriyle yarışacak

Antalya'nın Serik İlçesinde ‘Serik Genç Fikir' Projesi kapsamında üniversiteli gençler, üretecekleri fikirler ile yarışacak.

Serik Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi ve Akev Üniversitesi'nin birlikte düzenlediği “Gençler Üretiyor” projesiyle Serik'in gelişimine katkı sağlamak amaçlanıyor. Yarışmaya Serik'te bulunan AKEV Üniversitesi, İşletme Fakültesi ve Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksek Okulu öğrencileri katılacak. Proje yarışması ile üniversiteli gençler çevre, Kültür, Sanat, Sağlık-Spor, Toplumsal, Turizm ve Ekonomi gibi konularla 6 kategoride fikirlerini hayata geçirme imkânı bulacak.

Çalık: “Gençlerimizin fikirleri önemsiyoruz”

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, yarışmayla gençlerin sosyal sorumluluk projelerinde daha fazla yer alması ve bu alanda yapılan çalışmaların daha görünür olmasını hedeflediklerini söyledi.

Çalık, “Geçtiğimiz yıl lise öğrencilerimiz için düzenlediğimiz genç fikir yarışmasını bu yıl üniversiteli gençlerimiz için düzenledik. Yakın zamanda ülkemizin önemli kademelerinde yöneticilik yapacak olan gençlerimizin sosyal sorumluluk konusunda bilinçlenmelerini, düşünmelerini ve harekete geçmelerini istiyoruz. Bu yüzden onların fikirlerini önemsiyoruz. Bu yüzden parlak fikirleri olan gençlerimize destek olup, hayallerini gerçekleştirme imkânı sağlamak olmak istiyoruz” dedi.

Yarışmaya katılmak isteyen gençler, www.serikgençfikir.com adresi üzerinden 16 Kasım 2018 tarihine kadar başvuru yapabilecek. Gençler hayalini kurdukları projeleri gerçekleştirme imkânın yanında aynı zaman da çeşitli ödüllerin de sahibi olacaklar. 3-7 Aralık tarihleri arasında ise jüri üyeleri, dereceye giren projeleri açıklayacak. Yarışmada birinciye tablet, kategori birincilerine, cep telefonu, kategori ikincilerine, kahve makinesi, kategori üçüncülerine ise fotoğraf makinesi hediye edilecek. 26-30 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan sosyal medya oylamasında birinci olan yarışmacı ise tablet kazanacak.