Serik'te yağlı güreşler nefes kesti

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen 'Serik Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde 46'sı başpehlivan olmak üzere, yaklaşık 800 güreşçi kol bağladı. Başpehlivan güreşlerinde finalde Hüseyin Gümüşalan'ı yenen Ali Gürbüz, başpehlivanlığı elde etti.

Çandır Mahallesinde gerçekleşen güreş etkinliğine, ev sahibi Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Serik İlçe Kaymakamı Haluk Şimşek, AK Parti Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik, İbrahim Aydın, Mustafa Köse, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AK Parti Serik İlçe Başkanı Hasan Kozan, güreş ağası Bayram Albayrak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları ve çok sayıda güreş sever katıldı.

Er Meydanında küçük büyük pehlivanlık yolunda ter dökenler izleyenleri heyecanlandırırken, özellikle başpehlivan müsabakalarında heyecan, doruğa çıktı. Finalde Hüseyin Gümüşalan'ı yenen Ali Gürbüz ise başpehlivanlığı elde etti.

Çalık; “Güzel bir organizasyona imza attık”

Her yıl düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerine ilginin büyüyerek devam ettiğini belirten Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, “Bu yıl da yine Türkiye'nin dört bir yanından gelen güreşçilerin katılımıyla güzel bir organizasyona imza attık. Bizler, bu geleneğimizi sürdürmek için gelecek yıldan itibaren final karşılaşmasını, tarihi Aspendos'ta yapmak istiyoruz. Amacımız, halkımıza eskiden olduğu gibi er meydanında yaşadıkları heyecanları tekrar yaşatmak” dedi.

Serik Geleneksel Yağlı pehlivan güreşleri, dereceye giren sporcular için düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.