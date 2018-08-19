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19 Ağustos 2018 14:22

Serinlemek için denize girdi, hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Serinlemek için denize girdi, hayatını kaybetti

19 Ağustos 2018 14:22


Olay, dün akşam saatlerinde Mahmutlar Mahallesi’ndeki sahilde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Erhan Demiral (57), bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladı. Demiral’ın çırpındığını fark eden sahildekiler şahsı kıyıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından Demiral’ı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demiral’ın cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.




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