Diğer
Kategoriler
11 Ocak 2017 16:04

Servet Yardımcı: "Video hakem sistemi ikinci yarıda uygulanacak"

Servet Yardımcı:

11 Ocak 2017 16:04

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı, video hakem sisteminin ikinci yarıda Süper Lig’de uygulanacağını söyledi.
Süper Lig Hakemleri ve Üst Klasman Yardımcı Hakemleri ile Süper Lig Gözlemcileri için Devre Arası Semineri, 7-12 Ocak 2017 tarihlerinde Antalya’daki Calista Luxury Resort Otel’de geçekleşiyor. Bugün düzenlenen basına açık kokart töreni öncesi TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı açıklamalarda bulundu.

"Şampiyonlar Ligi finalini yöneten hakemlerimiz var"
"MHK bizim en çok ve her zaman eleştiri alan kurulumuz" diyerek sözlerine başlayan Servet Yardımcı, "Biz TFF olarak hakemlerimize her zaman inandık. Dışarıda sürekli maç yöneten ve Avrupa’nın en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi finalini yöneten hakemlerimiz var. Bu maçlarda başarılı performanslar çiziliyor. Dışarıda ve içeride farklı yönetimler söz konusu oluyor. Bunun da sebeplerini araştırıyoruz" diye konuştu.

"Federasyon olarak uğraşlar veriyoruz"
Hakemlerin ilk yarıda bazı kritik hatalar yaptığını söyleyen Yardımcı, "Ancak bu hataların ardında art niyet olmadığını bildiğimiz için içimiz çok rahat. Daha iyisini daha iyi yerlere hakemlerimizi nasıl getiririz diye federasyon olarak uğraşlar veriyoruz. Rosetti ve arkadaşlarıyla birlikte Riva’da sürekli seminerler düzenledik. Son günlerde en çok konuşulan VAR sistemini (video hakem sistemi) temsilcilerimiz 2 yıl önce Hollanda’da oynanan Utrech - Heracles maçını canlı olarak izlediler. Orada izlenimlerini yaptılar. Hüseyin Göçek ve Bülent Yıldırım eğitimlere katıldı. 2018 Dünya Kupası aday hakem eğitimlerini Cüneyt Çakır aldı. Sezonun ikinci yarısında da bu sistemin uygulanacağını söyleyelim. Ne zaman uygulanacağını paylaşacağız. Hakem kardeşlerimize ikinci yarıda başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun" açıklamalarında bulundu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
13
°
C
Yağmurlu
  • Perşembe
    Yağmurlu
    13°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    12°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    12°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç