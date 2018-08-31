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31 Ağustos 2018 14:30

Servis otobüsü yüksek gerilim kablosuna çarptı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otel servisinin yüksek gerilim hattı kablosuna çarpması sonucu yaşanan kazada faciadan dönüldü.

Servis otobüsü yüksek gerilim kablosuna çarptı

31 Ağustos 2018 14:30


Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Sorgun Mahallesi Hüseyin Avni Akın Caddesinde seyir halindeki Cemil A.’nın kullandığı 07 C 74525 plakalı otel servisi, yolun üzerinde sarkmakta olan yüksek gerilim hattı kablosuna çarptı. Otobüste bulunan otel çalışanları kablonun kopması sayesinde kazayı burunları bile kanamadan atlatırken otobüsün ön camının tavan bölümünde hasar oluştu.


Diğer taraftan, kopan yüksek gerilim kablosu refüjde bulunan trafik sinyalizasyon direğinin yola devrilmesine ve yol kenarında park halindeki bir otomobilin hasar görmesine neden oldu.


Yaşanan kazanın ardından olay yerine gelen AKEDAŞ görevlileri gerekli güvenlik önlemini alırken otobüste bulunan ve şans eseri kazayı ucuz atlatan otel çalışanları olay yerine çağrılan bir başka otobüsle evlerine döndüler.




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