Sezgi Kırıt cinayeti davası

Antalya’da 2009 yılında kaybolduktan 10 gün sonra Isparta’da cansız bedeni bulunan 15 yaşındaki Sezgi Kırıt’ın, 7 yıl aradan sonra yeniden görülen davasının bugünkü duruşmasında tutuklanan 3 kişinin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Davaya, Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Kadın ve Demokrasi Derneği, Baroların Çocuk Hakları Komisyonu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları, sanıklar, sanıkların avukatları ile yakınları ve Sezgi Kırıt’ın ailesi ile yakınları katıldı.

Antalya’da 2009 yılında bakkala gitmek üzere evden çıkan ve cesedi 10 gün sonra Isparta’da boş bir arazide bulunan 15 yaşındaki Sezgi Kırıt’ın, vücuduna uyuşturucu madde enjekte edilip, zorla alkol verildiği, tecavüze uğrayıp, darp sonucu yaşamını yitirdiği belirlenmişti. Başka bir suçtan da tutuklu M.M.K. ile O.K. ve E.K., 7 yıl sonra Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim karşısına çıkmıştı.

Sezgi Kırıt’ın öldürülmesiyle ilgili haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenerek tutuklanan 3 sanığın yargılanması Antalya Adliyesi’nde devam etti. 4’üncü celsede, Sezgi Kırıt’ın ablası aile avukatı Sibel Önder ile diğer müdahil avukatlar, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi. KADEM vekili Av. Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu, Sezgi Kırıt’a yapılanların göz ününde bulundurularak sanıkların müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.



“İnhibisyon dar kapsamlı ele alınmış”

Sanık M.M.K’nın avukatı tahliye talep ederken, O. K ‘nin avukatı Gündezin Kalağan, müvekkilinin 20 aydır tutuklu olduğuna dikkat çekerek, Ulusal Kriminal Büro’sundan alınan rapordaki inhibisyon ölüm nedeninin dar kapsamlı ele alındığını iddia etti. Sezgi Kıtır’ın ölümünün doğal olduğunu öne süren Av. Kalağan, müvekkilinin yapılan otopsilerde cinayet işlediğine dair buldu olmadığını ve bundan dolayı serbest bırakılması gerektiğini savundu.



Mahkeme 17 Şubat’a ertelendi

Sanıklardan avukatı katılamayan E.K ise kardeşinin evine gelen misafiri kovamayacağını ve Sezgi’yi sadece iki kez gördüğünü söyledi. E.K. cinayetle ilgili kimseye yardım etmediğini savunarak tahliyesini talep etti. Duruşmaya verilen 5 dakikanın ardından kararını açıklayan hakim, duruşmanın 17 Şubat tarihine ertelenmesine ve zanlıların da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.



“Hava soğuk ama Sezgi’nin ailenin yüreğinde yangın var”

Adliye bahçesinde açıklamalarda bulunan Sezgi Kırıt’ın ailesinin avukatı Sibel Önder, Sezgi Kırıt 2009 senesinde çok ciddi bir haksızlığa uğrayarak yaşam hakkı elinden alınmıştı. Ancak bundan sonra haksızlıkların önünde adalet her şekilde tecelli edecektir. Bu konuda Haksızlığa maruz kalan, sesini çıkartmayan kim varsa sadece zincirin halkalarını oluşturarak güç birliği yapmaları yetecektir. Adaletin olduğu her yerde güçlerimizi birleştirmiş vaziyette yolumuza devam edeceğiz. Şuanda hava soğuk ama bir ananın babanın yüreğinde yakın var” diye konuştu.



"Müebbet verileceğine inanıyorum"

Geçmişte sosyal statüye göre hareket edildiğini ve buna göre de duyarsızlıkların azalıp yükseldiğini söyleyen KADEM vekili Avukat Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu ise, “Soruşturma başından itibaren bu şekilde takip edilmiş olsaydı, bugün bu sanıklar 2011 yılında müebbet ağırlaştırılmış bir hapisle cezalandırılmış olmuş olacaklardı. Ama ben yine bu kararın çok kısa bir süre sonra verileceğine inanıyorum. KADEM olarak biz kadınları siyaset ve ideoloji üstü görüyoruz. Ve biz diyoruz ki Kadının menfaatinin olduğu her yerde hiçbir şekilde taraf gözetmeksiniz orada olacaktır” ifadelerini kullandı.