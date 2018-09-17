Şezlongda güneşlenirken kalp krizi geçiren Alman turist öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahildeki şezlonga güneşlenirken kalp krizi geçiren 68 yaşındaki Alman turist, yaşamını yitirdi.

Tatil için Alanya'ya gelen Almanya uyruklu Hans Joachtm (68) serinlemek için Türkler Mahallesindeki sahilde denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra güneşlenmek için şezlonga uzanan Hans Joacthm aniden fenalaştı. Durumu fark eden çevredekiler, jandarma ve sağlık ekipleri bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Alman turistin yaşamını yitirdiği belirledi. Yapılan ilk incelemede, kalp krizi geçirdiği düşünülen Joachtm cesedi kesin ölümü belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.