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16 Mayıs 2018 15:11

SGK Drama Yönetimi etkinliği düzenledi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Antalya İl Müdürlüğü “Drama Yöntemi ile Sosyal Güvenlik Bilincinin Gelişimi” etkinliği düzenlendi.

SGK Drama Yönetimi etkinliği düzenledi

16 Mayıs 2018 15:11


Ezbere dayalı eğitime karşı geliştirilen yaratıcı drama yönteminin kullanıldığı eğitim programı, Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirildi. Program, İrenoğulları Şehit Atila Nizam öğrencileri, velileri, öğretmenleri, Okul Müdürü Süleyman Emin Özdemir, Okul Müdür Yardımcısı Arzu Beyaz’ın katılımı ile gerçekleştirildi.


Drama yöntemi kullanılarak işlenen derse, SGK Antalya İl Müdürü Nejat Deniz, sosyal güvenlik denetmenleri, kayıt dışı istihdam ile mücadele servis çalışanları da katıldı.


İl Müdürü Deniz, kayıt dışı istihdam ile mücadeleye dikkat çekti.


Kayıt dışı istihdam ile mücadelede herkese görev düştüğünü belirten Deniz, “Kayıt dışı ile istihdam ile mücadelede en büyük destek ise bilgilendirdiğimiz ve bilinçlendirdiğimiz öğrencilerimizden gelecektir. Öğrencilerimiz bugün anne, baba ve çevresindeki büyüklerine kayıt dışı istihdam hakkında rehberlik yapacak, yarın ise kayıt dışına kayıtsız kalmayacaklardır” dedi.


Tanışma, Hazırlık, Canlandırma ve Değerlendirme aşamalarından oluşan drama dersi, minik öğrencilerin çalışmalarını afişe etmesi ile sona erdi.




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