Sıcak, Antalyaspor’un temposunu bozmadı

Kırmızı-beyazlıların Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetimindeki antrenmana Musa Nizam, Hakan Özmert, Serdar Özkan ve Salih Dursun ile kaleciler Ferhat Kaplan ve Ruud Boffin katıldı. İstasyonda kuvvet çalışmasıyla başlayan antrenman, şut çalışmalarıyla sona erdi. Teknik heyet, sıcak havaya rağmen tempolu çalışan futbolcuları, antrenman sonunda alkışlayarak tebrik etti.

Antrenmanda Palandöken 7 Nolu Saha’da saat 18.00’de Çaykur Rizespor ile oynanacak hazırlık maçının kadrosundaki futbolcuların yer almadı.