Sıcak yaz günlerinde kalp sağlığına dikkat

Erdal Durmuş, sıcak ve nemli havada kalp sağlığına dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı Finike Devlet Hastanesi’nde görevli Uz. Dr. Erdal Durmuş, yaz aylarında kalp sağlığının korunması uyarısında bulundu.

Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte hava sıcaklıklarının aşırı artış gösterdiği, özellikle nemin yüksek olduğu bu günlerin kalp hastalıkları açısından risk taşıdığını belirten Durmuş, “Yaz mevsimi ile birlikte vücudun sıcağa karşı aldığı en etkili yöntem terlemedir. Nemli deriden su buharlaşırken ciltte de soğuma başlar. Doğal olarak bu durumda sıvı ve elektrolit özellikle tuz ve mineraller kaybedilir. Ancak terlemenin faydası yanında sıvı ve elektrolit kaybına yol açması nedeniyle, kanın yoğunlaşmasına neden olarak kalp krizi riski artmaktadır. Bunu önlemek için özellikle kalp hastası olan kişilerin bol sıvı alarak sıcak havaların zararlı etkilerinden korunmaları çok önemlidir” dedi.

Su ihtiyacı dengelenmezse kalp yetersizliği oluşabilir

Uzman Dr. Erdal Durmuş, “Terlemenin oluşabilmesi için kan akımının cildi besleyen damarlara yönlendirilmesi, cilt damarlarında genişleme olması gerekmektedir. Bu durum ise, kalp, beyin ve böbrek gibi hayati organlara kan akışını azaltmaktadır. Sonuç olarak; yeterli sıvı alınmadığı takdirde böbrek ve kalp fonksiyonlarında bozulma meydana gelebilmektedir. Bunu dengelemek üzere böbrek ve böbrek üstü bezlerinden salgılanan maddeler damarların büzüşmesine ve ani tansiyon yükselmeleri ile kalp yetersizliği bulgularının artmasına neden olabilmektedir.”

Kalp hastalarının ilaçları yeniden düzenlenmeli

Hipertansiyonu bulunan ve idrar söktürücü ilaçlar kullanan hastaların yeterli miktarda sıvı almaları çok önemlidir diyen Uzman Dr. Erdal Durmuş, “Aksi takdirde ani tansiyon düşmeleri, böbrek fonksiyonlarında bozulmalar ortaya çıkabilir. Hipertansiyon çoğunlukla herhangi bir şikayete yol açmayan bir hastalık olduğundan çoğu hasta kan basıncındaki değişikliklerin farkına varamaz. Özellikle mevsim değişikliği dönemlerinde kan basıncındaki değişiklikleri daha yakından izlemekte yarar vardır. Bu nedenle, yüksek tansiyonu bulunan hastalar yaz aylarında herhangi bir sorun yaşamamak için bir kardiyolog ile konuşarak ilaç miktarları yeniden ayarlanmalıdır” dedi.

Tüm bu uyarıların yanında Uzman Dr. Erdal Durmuşsıcak, havalardan korunmak için şu önerilerde bulundu, “Açık renkli, rahat ve bol, terlemeyi artırmayan kumaştan yapılmış giysiler tercih edilmeli, ağır ve yağlı yemeklerden kaçınıp, az ve sık aralıklarla, sebze ve meyveden zengin beslenmeye, 2-2.5 litre su tüketmeye özen gösterilmeli, soda ve maden suyu tüketiminde dikkatli olunmalı; çünkü kontrolsüz maden suyu ve soda tüketimi tansiyonu yükselteceği gibi, kalp yetmezliği bulgularının da ortaya çıkmasına ya da daha ağırlaşmasına neden olabilir. Özellikle güneşin dik olduğu saatlerde dışarıda bulunulmamalı, tuz tüketimine dikkat edilmeli, denize, sabah ve akşam saatlerinde aç karnına girilmeli, kumda güneş banyosu yapmaktan kaçınılmalı, denizde kıyıya paralel yüzülerek açıklara uzaklaşılmamalı, hipertansiyon ve kalp yetersizliği ilaçlarınız hekiminize danışılarak tekrar yaz ayına göre düzenlenmeli, uzun seyahate çıkılmadan önce mutlaka kalp ile ilgili kontrolleriniz yaptırılmalı, çocuklar ve bebekler park edilmiş araçlarda kesinlikle yalnız bırakılmamalı ve son olarak alkol tüketiminden uzak durulmalı, yinede tüketenler dikkatli olarak özellikle güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde açık havada güneş altında kesinlikle alkol alınmamalıdır” diye konuştu.