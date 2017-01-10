Şiddetli fırtına ağaçları söktü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ağaçları kökünden sökerken, bazı yolların kapanmasına neden oldu.

Manavgat’ta sabah saatlerinden itibaren şiddetini artırarak etkili olan fırtına günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtına Manavgat’ın değişik yerlerinde ağaçların dallarının kırılmasına ve kökünden sökülmesine neden oluyor.

Şiddetli fırtına Manavgat Sorgun mahallesinde Titreyengöl yolu üzerinde bulunan dev çam ağacını kökünden söktü. Yola devrilen çam ağacı bir kaldırımdan diğer kaldırıma uzanarak araç ve yaya yolunun trafiğe kapanmasına neden oldu. Manavgat Belediyesine bağlı ekipler çam ağacını kesmek suretiyle yoldan kaldırarak yolu yeniden trafiğe açarken, ağacın devrilmesi sırasında yol kenarındaki yüksek gerilim hattını da kopardığı, çalışmaların bu yüzden aksadığı öğrenildi.