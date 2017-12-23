Side Belediyesi eski Başkanı’na silahlı saldırı kamerada

Olay geçtiğimiz Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında Manavgat’ın Side Mahallesi 1609. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinden evine gelen Abdulkadir Uçar, indiği otomobilini kilitlediği sırada plakası olmayan bir otomobilden tüfekle ateş açıldı. Uçar, silahın patlamasıyla birlikte kendisini otomobilinin önüne atarken saldırganlar otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Olayla ilgili araştırma başlatan jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından otomobili ve saldırganları belirlemeye çalışırken saldırıyı yara almadan atlatan Abdulkadir Uçar’ın evi geçmiş olsun ziyaretine gelenlerin akınına uğradı.

Saldırı anı kameralarda

Olay anı ve öncesi ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kamera görüntülerinde plakası olmayan otomobilin Abdulkadir Uçar’ın bulunduğu otomobili takip ediyor. Uçar aracını park edip indiğinde ise plakasız araçtan ateş açılıp kaçıldığı görülüyor.