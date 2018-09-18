Side Festivalinde Girit Esintisi

Manavgat Belediyesi'nin bu yıl 17.'sini düzenlediği Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali'nde Girit Kültürü yerli ve yabancı vatandaşlara tanıtıldı.

Manavgat Belediyesi'nin bu yıl 17.'sini düzenlediği Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali'nde konserlerin yanı sıra kentin gelişimine damga vuran Girit Kültürü de yerli ve yabancı vatandaşlara tanıtıldı. Festivalin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, Manavgat Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl açılışı yapılan Side Girit Kültür Evi'nde bir kültür buluşması düzenlendi. Akşamüstü günbatımında yapılan Giritliler Buluşması'na Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kendisi de Giritli olan eşi Hatice Sözen, Antalya Giritliler Derneği Başkanı Cem Çon ile Side'de yaşayan köklü Giritli ailelerle turistler katıldı. Son derece nezih bir ortamda gerçekleştirilen toplantıda konuklara, Girit Kültürünü yansıtan Girit Böreği Çullama, Girit Simiti ve Girit Tatlısı, Girit müzikleri eşliğinde ikram edildi. Başkan Şükrü Sözen, misafirlerle keyifli sohbetler yaparken, yaşlı Giritliler, anılarını anlattı. Gecede zeybek oyunları da oynandı. Antalya Giritliler Derneği Başkanı Cem Çon, Antalya'da Giritli kültürünün yaşatılmasına katkı koyan Başkan Şükrü Sözen'e teşekkür etti. Çon, “Kentimizde bu kültürün yaşatılması için çalışıyoruz. Side'de bir Giritliler Kültür Evi ve Girit Kahvesi açılışı yapan, gelenek ve göreneklerimizi bir müzede sergileyen Başkan Sözen'in bu çalışmaları, bizlere de şevk ve onur veriyor. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi. Başkan Sözen ise, Side'nin geçmişine damga vuran Girit Kültürünü yaşatarak gelecek kuşakları aktarmayı görev edindiklerini belirterek, katkı koyan herkese teşekkür etti.