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15 Ağustos 2018 09:39

Side sahilinde kaybolan asker Lara sahilinde bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesi Side sahilinde pazar günü kaybolan izinli asker Lara sahilinde bulundu.

Side sahilinde kaybolan asker Lara sahilinde bulundu

15 Ağustos 2018 09:39


Edinilen bilgiye göre, vatani görevini yaparken izinli olarak memleketi Konya’nın Beyşehir ilçesine gelen Emre E. (20), bir arkadaşıyla birlikte geçtiğimiz pazar günü tatil için Antalya’nın Manavgat ilçesine geldi. İddiaya göre, 2 arkadaş Side Mahallesi Kumköy Jandarma Karakolu yakınlarında denize girdi. Daha sonra iki arkadaş birbirlerini kaybederken ismi öğrenilemeyen arkadaşı Emre E.’nin kıyafetleri ile cep telefonunu da alarak Beyşehir’e döndü.


Emre E.’nin ailesi jandarmaya giderek oğulları için kayıp başvurusunda bulundu. Güvenlik güçleri tarafından aranan Emre E. dün Antalya Lara sahilinde üzerinde şort ve terlikle bulundu.




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