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12 Eylül 2017 01:52

Side’de facianın eşiğinden dönüldü: 6 yaralı

Side’de meydana gelen trafik kazasında 1’i Rus turist olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Side’de facianın eşiğinden dönüldü: 6 yaralı

12 Eylül 2017 01:52

Kaza; Side istikametinden gelip Kumköy istikametine gitmekte olan Emrah Gözükara’nın kullandığı 07 FFD 83 plakalı kargo şirketine ait aracın Süleyman Demirel Bulvarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan elektrik panosu, park halindeki 07 FFK 21 plakalı motosiklet ve 55 SB 593 plakalı otomobile, 55 SB 593 plakalı otomobil de çarpmanın şiddetiyle önünde park halindeki 07 LSR 90 plakalı araca çarptı. Kargo aracının yan yatarak durabildiği kazada kargo aracını kullanan Emrah Gözükara, kaldırımda turistlere boncuk satan 10 yaşındaki Nahsen Dolaşır, yine kaldırımda oturup çay içmekte olan Ali Ünal, Ahmet Ünal ve Hasan Hüseyin Asar ile kaldırımda yürüyen Rus Turist Ekaterine Zholobova kargo aracının çarptığı motosikletin üzerine gelmesi sonucu yaralandı.


Ali Ünal, Ahmet Ünal ve Hasan Hüseyin Asar Side Özel Anadolu Hastanesi’nde, Rus Turist Ekaterine Zholobova Side Bilgi Hastanesinde, Kargo aracı sürücüsü Emrah Gözükara Yaşam Hastanesi’nde tedavilerinin ardından taburcu edilirken, kafasına darbe alan, ayağında da kırık bulunan 10 yaşındaki Nahsen Dolaşır ise Manavgat devlet Hastanesi’nde ameliyata alındı. Dolaşır’ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.




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