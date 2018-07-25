Side’de Girit Kahvesi ve Atatürk anıtı açıldı

Manavgat Belediyesi, 3 bin yıllık geçmişe sahip Side’nin tarihinde önemli bir yeri olan Giritlilerin anılarını yaşatmak ve kent kültürüne katkı sağlamak amacı ile Girit Kahvesi’ni turizm ve vatandaşlarla buluşturdu. Girit Kahvesi, Manavgat Belediyesi’nin düzenlediği törenle hizmete açıldı. Açılışa, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar, Antalya Giritliler Derneği Başkanı Cem Çon, oda başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış, Enas Grubunun Türk ve Grek müziklerinin seslendirildiği canlı müzikle başladı. Açılışta konuklara, özel olarak hazırlanan girit kurabiyesi de ikram edildi.

Sözen: “Girit kültürünü yaşatacağız”

Açılışta Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “3000 yıllık tarihi geçmişinde pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Antik Side’de, gerek Koruma Amaçlı İmar Planı ile gerek 2 yıldır uyguladığımız Antik Side Kentsel Tasarım Projesi çalışmalarımızda geçmiş tarihi gün yüzüne çıkardık ve çıkarmaya devam ediyoruz. Ancak bir de yakın tarihimizde yer alan Girit Kültürümüz var. Eski tarihin yanısıra yakın tarihimizdeki Girit Kültürünü yaşatarak, gelecek nesillere olduğu gibi aktarmaya çalışıyoruz. Bu amaçla 2 yıl önce Giritliler Kent Müzesini kazandırmıştık. Girit Kahvesi ise çalışmamızın 2’inci ayağı. Şüphesiz ki, hizmetlerimizde bize en çok Side’deki esnaflarımız ve yerli halkımız destek verdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Girit Kahvesi bölgemize hayırlı uğurlu olsun” dedi. Konuşmanın sonunda Giritliler Derneği Başkanı Cem Çon, Başkan Sözen’e Girit kültürüne yaptığı katkılardan teşekkür plaketi takdim etti.

Atatürk anıtı tüm görkemi ile limanda

Başkan Sözen’in konuşmasının ardından protokol üyelerinin katılımı ile açılış kurdelesi kesildi. Girit Kahvesi’nin açılışının ardından, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in, yaptırarak Side Limanı’na yerleştirdiği rölyefli Atatürk anıtının da açılışı gerçekleşti. Çok özel bir çalışma ile yaptırılan Atatürk anıtı, açılışa katılanlar tarafından büyük beğeni aldı.