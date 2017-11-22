Manavgat Belediyesi, Side’de bulunan ve Koruma Amaçlı İmar Planına aykırı olduğu belirlenen yapıları sahiplerinin de rızasıyla yıkmaya başladı.

Side’de yıkımı gerçekleştirilen motel gibi Koruma Amaçlı İmar Planına aykırı çok sayıda bin bulunduğun dikkat çeken Belediye yetkilileri, sahipleriyle yapılan görüşmeler doğrultusunda yıkımların devam edeceğini, Manavgat Belediyesinin yıkımlara iş manikesi desteği verdiğini belirttiler.

Yıkılan binaların yerine sahipleri tarafından Manavgat belediyesi tarafından Side’de hayata geçirilen Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenlemesi projesine uyumlu yapılar inşa edileceği bildirildi. Bina yapmak isteyen mülk sahiplerinin hazırlatacakları projenin ilk olarak Manavgat Belediyesi ve Side Müzesi tarafından inceleneceği, uygun görülmesi durumunda Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulacağı, uygun görülmesi durumunda da inşaata başlanılabileceği bildirildi.