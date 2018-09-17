Side'de kültür ve sanat rüzgarı

Manavgat Belediyesi'nin bu yıl 17.'sini düzenlediği Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor.

Festival, Side Apollon tapınağında 17. Side Dünya Müzikleri, Kültür ve Sanat Festivali ile Antik Side Kentsel Tasarım Projesi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen kokteyl ile başladı. Açılış kokteyline Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar, oda ve dernek başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları ve çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı. Açılış kokteylinde Latino Di Castro Band'ın gün batımı konseri ile yaşayan sanat canlı mankeni, davetliler tarafından büyük beğeni topladı.

2 yıldır sürdürdüğü Antik Side Kentsel Tasarım Çalışmaları ve Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmalarıyla 3000 yıllık tarihi güzelliğin gün yüzüne çıkmasını sağlayan Başkan Şükrü Sözen, tüm protokol üyeleriyle birlikte açılış kurdelesini gururla kesti.

“Side'de çok önemli mesafe kat ettik”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen tarihi Side Antik Tiyatrosu'nda festivalin açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Başkan Sözen hem Türkçe hem İngilizce olarak yaptığı konuşmada; “Bu topraklarda tarih boyunca binlerce yıllık medeniyetler çok farklı sınavlardan ve savaşlardan geçmişlerdir. Tarih ders çıkarıldığı zaman anlam ifade etmektedir. Göreve başladığımız günden itibaren başka bir kent hayatının mümkün olduğunu fark ettik ve fark ettirmeye çalıştık. Bir başka turizm algısının koruma ve kullanma dengesiyle devam edebileceğini göstermek istedik. Daha adil, daha paylaşımcı, daha demokrat, daha aydın bir dünyanın burada olduğunu göstermek ve biz de bunun için gayret sarf ettik. Koruma amaçlı imar planının uygulanması, kentsel tasarım projesinin hayata geçirilmesi dünyaya mal olan Side'de yeni bir tarihi süreci başlatmıştır. Side'de çok önemli mesafe kat ettik. Bu o kadar kolay olmadı. Ben ve ekibim umutları, heyecanları ve gelecekle ilgili hayalleri ön planda tutarak bu süreci Side'de başarıya götürdük. Bu tarihi atmosferde sizlerle birlikte dünyanın en muhteşem seslerden birini dinlemek için buradayız. Festival haftamızda herkese iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

Yasmin Levy büyüledi

Başkan Sözen'in konuşmasının ardından dünyaca ünlü sanatçı Yasmin Levy, büyük alkışlar eşliğinde sahneye çıktı. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Levy, kadife sesiyle konseri dinlemeye gelenleri adeta büyüledi. Levy konserde İspanyolca şarkılarının yanı sıra Sevda, Firuze gibi bilinen şarkılarını da söyledi. Konser sonrasında Başkan Sözen, Yasmin Levy'e teşekkür çiçeği takdim etti.

Ceyhun Yılmaz güldürdü

17. Side Dünya Müzikleri, Kültür ve Sanat Festivali'nin ikinci günü ise El Cuban Band'ın, Side Liman Meydanı'nda verdiği gün batımı konseri ile başladı. Ardından Side Kültür Evi'nde ‘Side Sohbetleri' kapsamında Ceyhun Yılmaz, ‘Sosyal Medya Nasıl Kullanılmaz' temalı söyleşisi ile Manavgatlılarla bir araya geldi. Söyleşisinde sosyal medya kullanımı örnekleri ile güldüren ve düşündüren Yılmaz, ara ara okuduğu şiirleri ile de katılımcılardan tam not aldı. Ceyhun Yılmaz söyleşi sonunda sevenleri ile tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ustalara saygı konseri

Side Antik Tiyatro'da ikinci gün Antalya Devlet Senfoni Orkestrası muhteşem bir konser verdi. Anıl Edebale şefliğinde, Hale Ciğer, Ümit Burak Tekinay ve Alperen Yeşilyurt vokalliğinde 65 müzisyenden oluşan Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ‘Ustalara Saygı' konseri adı altında Barış Manço ve Cem Karaca'nın birbirinden güzel şarkılarını Manavgatlılar için söyledi. Konseri dinlemeye gelen vatandaşlar tüm şarkılara eşlik ederek, muhteşem bir atmosfer oluşturdu. Konser sonunda Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'na teşekkür çiçeği takdim eden Başkan Sözen, son şarkı olarak ‘memleketim' şarkısını tüm Manavgat halkı için istedi. Başkan Sözen, tüm vatandaşlar ile birlikte ‘memleketim' şarkısına eşlik etti.

Toros kadınları stantlarına büyük ilgi

Ayrıca, Side'de iki noktada Manavgat Belediyesi'nin kadınlar için en önemli projelerinden olan Toros Kadınları Emek Pazarı stantları da kuruldu. Stantlar yerli ve yabancı konuklar tarafından büyük ilgi görüyor. Stantlar festival süresince açık kalacak.