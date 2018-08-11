Side’nin yıllardır bekleyen imar sorununu çözüldü

1992-1993 yıllarında, Side Belediyesi’nin Side Mahallesi sınırları içerisinde yapılan imar uygulamasının hazinenin açtığı davalar sonucunda iptal edilmesi ile başlayan sorun ortadan kalktı.

Çok sayıda vatandaş mağdur olmuştu

İptal işlemi sonucunda Side’de mülkiyeti bulunan birçok vatandaş tapularındaki haklarını kullanamaz hale gelmiş ve mağdur olmuştu. İmar uygulamasının iptali öncesinde parseller üzerinde düzenlenen inşaat ruhsatları, kurulan kat irtifakı ve kat mülkiyetleri, yabancı ve üçüncü şahıslara yapılan satışlar sorunlu hale gelmiş, bölgedeki tüm imar faaliyetleri durdurulmuştu.

Büyükşehir yetkili

28 Temmuz 2018 tarihinde Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından yapılan toplantıda Başkan Türel’e iletilen sorun üzerine Büyükşehir Belediyesi çözüm için çalışmalara başladı. Bilindiği üzere 2014 yılında yürürlüğe giren Büyükşehir Belediyesi Yasasıyla Büyükşehir Belediyeleri sınırları içindeki imar konularında daha çok yetkili hale geldi.

Mülkiyetler üzerinde kısıtlamalar kalkacak

Antalya’nın birçok bölgesinde kronik hale gelen imar sorunlarını tek tek çözen Başkan Türel 9 Ağustos 2018 tarihli Encümen Toplantısında sorunu çözecek olan İmar uygulamasını onaylayarak Side mahallesindeki imar problemini çözmüş oldu. Yapılan uygulama da daha önceki mahkeme kararları ve vatandaş mağduriyetleri dikkate alınarak tapuda yapılacak tescillerden sonra mülkiyetler üzerindeki tüm kısıtlamalar ortadan kalkacak.

Askı işlemleri başladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in talimatı üzerine onaylanan imar uygulaması dosyası 5216 sayılı Büyükşehir Belediye yasasını 7. maddesinin (b) bendine istinaden, İlçe Belediyesi Encümen Kararına ihtiyaç duyulmadan, 9.8.2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Encümeninde görüşülerek karara bağlanmış ve askı ilanı işlemleri başlatıldı.