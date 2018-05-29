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29 Mayıs 2018 14:02

Side’ye Giritliler kahvesi

Manavgat Belediyesi, 3 bin yıllık geçmişe sahip Side’nin tarihinde önemli bir yeri olan Giritlilerin anılarını yaşatmak ve kent kültürüne katkı sağlamak amacı hizmete açtığı Giritliler Evi Side Kent Müzesi’nin ardından şimdi de Giritliler Kahvesi’ni turizm ve vatandaşlarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Side’ye Giritliler kahvesi

29 Mayıs 2018 14:02


Manavgat’ın incisi Side’de Giritliler Kahvesi’nin hazırlık çalışmaları sürüyor. Eski Giritlilerin toplanma alanı ve kahve içtikleri yer olan 111 metrekarelik alan, eski Giritli kültürünü yaşatmak için yerli halka ve turizme yeniden kazandırılacak. Manavgat Belediyesi, Giritliler Kahvesi’nin geleneksel mimari dokusuyla yerli Girit halkını eskiden olduğu gibi yine aynı alanda buluşturmayı hedefliyor. Giritliler Kahvesi’nin içinde kafeterya alanı ve teras katı da bulunuyor.



Giritli kültürü yaşatılıyor


Side’nin pek çok uygarlığa ev sahipliği yaptığını belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Giritliler bu uygarlıklar arasında önemli bir yere sahiptir. 3 bin yıllık tarihi bir geçmişi ile birçok medeniyeti içinde barındıran bir yarımada olan Side’de geçmişimize bir nebze olsun ışık tutabilmek adına Giritliler Evi Side Kent Müzesi’ni hizmete açmıştık. Şimdi de Eski Giritlilerin toplanma alanı ve kahve içtikleri yer olan alanı, eski Giritli kültürünü yaşatmak için yerli halka tekrardan kazandıracağız. Yerli Girit halkını eskiden olduğu gibi yine aynı alanda buluşturmayı hedefliyoruz. Herkesi en yakın zamanda Giritliler Kahvesi’nde kahve içmeye davet ediyorum” dedi.




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