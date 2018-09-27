Sigara paketinden çıkan esrar valizdeki esrarı da yakalattı

Antalya'nın Kemer ilçesinde takip edilen şüpheli şahsın üst aramasında sigara paketi içinde 4 poşet kubar esrar bulan polis, valizinde de 17 paket esrar maddesi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre bir istihbaratı değerlendiren Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki saat kulesi civarında 36 yaşındaki İhsan Ç.'nin üstünü aradı. Aramada sigara paketi içinde 4 ayrı küçük poşet içerisinde esrar maddesi ele geçiren polis, şahsın yanındaki valizi de inceleyince 17 ayrı poşet içerisinde esrar maddesi buldu. Üzerinde ve valizinde toplam 100 gram civarında esrar maddesi bulunan İhsan Çalışkan, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.