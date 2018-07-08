Sigorta Acenteleri İl Delegelerini seçti

15 Sigorta Acentesi üyeleri 4 yıl boyunca görev yapacak Sigorta Acenteleri İcra Komites (SAİK) yönetimini belirleyecek.

Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi İl Delegesi seçimi, ATSO toplantı salonunda gerçekleşti. Yapılan seçimlerde 05.04.2009 tarihinde yürürlüğe konulan ’Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesi seçimlerine Dair Usul ve Esaslar’ doğrultusunda, 4 yıl boyunca görev yapacak olan acenteler belirlendi.

Her ilden toplam 319 delegenin katıldığı bu yarışmayı kazanan Antalya Delegeleri 40 üyeden oluşan Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi’ni seçme konusunda yetkilendirildi. İl delegeleri bundan sonraki 4 yıllık dönemde acenteler adına karar almaya ve onların çalışma şartlarını belirlemeye yetkili olan Sigorta Acenteleri İcra Komitesi’nin yeni yönetimini belirleyecek. SAİK seçimlerinde Antalya’nın güçlü bir şekilde temsil edilebilmesi için 15 delege bu mücadeleyi verecek.

Meslektaşlarının oylarıyla belirlenen Antalya İl Delegeleri şu isimlerden oluştu; Süleyman Özer, İbrahim Düzenli, Azmi Karakoyunlu, Meryem Avcı, Osman Uçkaya, Hakan Şahinoğlu, Şehnaz Maraba, Osman Tüken, Ömer Göker, Ramazan Demir, Fatih Can, Hüseyin Cof, Musa Kök, Hasan Altıner, Sedat Şavran.