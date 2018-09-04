Sigortası yapılmadığı gerekçesiyle çatıya çıktı

Olay, Muratpaşa ilçesinin Meydankavağı Mahallesi’nde saat 10.00’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 Cadde üzerinde bulunan bir sitede boyacılık yaptığı öğrenilen Ahmet Ş. (30), çalıştığı şirketin kendisine sigorta yapmadığı gerekçesiyle 11 katlı bir apartmanın çatısına çıktı. Ahmet Ş.’yi görenler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis, apartmanın çatı katına çıkarak genci ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri de apartmanın girişine şişme yatak açarak güvenlik tedbiri alırken, sağlık ekipleri de hazır bulundu. Yaklaşık 30 dakikalık bekleyişin ardından genç boyacı polis tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi.

Ekipler, Ahmet Ş.’yi ifadesi alınması için polis merkezine götürdü.