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Şiirin ve öykünün resim hali

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın, ‘ütopya düşü kuran bir kişiyle tespih çektiği’ öyküsü Firuze Tespihimin Taneleri ressam Ziya Buyuk tarafından tuvale aktarıldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın, ‘ütopya düşü kuran bir kişiyle tespih çektiği' öyküsü Firuze Tespihimin Taneleri ressam Ziya Buyuk tarafından tuvale aktarıldı.


Ressam Ziya Buyuk'un aralarında Nazım Hikmet, Ahmet Telli, Camal Süreyya, Şükrü Erbaş, Cahit Sıtkı Tarancı gibi isimlerin bulunduğu çeşitli şairlerin dizelerinden esinlenerek yaptığı resimlerden oluşan ‘Şiir Yansımaları' resim sergisi Muratpaşa Belediyesi fuayesinde açıldı. 18 Kasım'a kadar gezilebilecek serginin açılışını Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Belediye Başkan Yardımcısı Ferruh Tunç birlikte gerçekleştirdi.


Başkan Uysal, 20 yılı aşkın bir süredir tanıdığı Buyuk'un şiirleri ve öyküleri resmederek edebiyatı bambaşka bir forma taşıdığını söyledi. Buyuk'un bu çalışmasının aynı zamanda büyük bir imece ve birliktelik olduğunu belirten Başkan Uysal, “Büyük bir yardımlaşma. Şiiri, öyküyü yazan kişinin anlatmak istedikleriyle, onun ruh haliyle onu yorumlayarak resmeden sanatçının ruh hali arasında seziş, hissediş arasında bir imece” dedi.


Sergide Başkan Uysal'ın öykü kitabı Lavinya'nın Aşkla İmtihanı'nda yer alan Firuze Tespihimin Taneleri'nden “O müthiş sarımsaklı lahmacun olmasa Antalya'dan kalkıp da Antep'e gelmezdim. Firuze tespihim olmazdı, ortalığa ütopyalarla dolu dünya haritaları saçılmazdı" cümlelerine ve Başkan Yardımcısı Tunç'un “Doyurmaya geldik açlığınızı, / Kanınızı dindirmeye, / Tatlandırmaya ağzınızı / Sonra çekip gideceğiz” ve “Bu ‘j' harfinin kaydırağından akan sözler / mutlaka denize ulaşmalıdır” dizelerine dair iki ayrı çalışma yer alıyor.

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