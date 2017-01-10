Siirtlilerden Başkan Türel’e ziyaret

Antalya Siirtliler Derneği Yönetim Kurulu, Başkan Menderes Türel’i makamında ziyaret ederek hizmetlerden ve yatırım hamlesinden dolayı teşekkür etti.

Antalya Siirtliler Derneği Yönetim Kurulu ve dernek üyeleri Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i makamında ziyaret etti. Antalya’da yaşayan Siirtlileri ağırlayan Başkan Menderes Türel, hemşehri derneklerine çok önem verdiklerini belirterek, “Hepimiz Antalya’da yaşıyoruz, hepimiz hemşehriyiz” dedi.

Antalya Siirtliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dilaver Tanık ise, Başkan Türel’e Antalya’ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, “Antalya son 2.5 senede atılım yaptı. Bu atılım açık seçik ortada” dedi. Tanık, Antalya’nın 5 yıllık bir uyku döneminden uyandığını belirterek, “5 yıllık önceki yönetim boyunca Antalya’ya adeta çivi bile çakılmadı. 2.5 yılda ise büyük bir yatırım hamlesi yapıldı. Antalya’da yaşayan Siirtliler olarak, hemşehriniz olarak size ve tüm ekibinize teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Dilaver Tanık, Başkan Menderes Türel’e Veysel Karani Külliyesi’nin maketini hediye etti.