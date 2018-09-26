Sıkışan metan gazı rögar kapağını patlattı, asfalt parçalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yol kenarında bulunan rögar kapağı patladı. Gaz sıkışması sebebiyle meydana gelen patlama sebebiyle asfalt parçalanırken ortalığı toz bulutu kapladı. O sırada yol üzerinde servis bekleyen iki öğrenci büyük korku yaşarken, yaşananlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Olay, Manavgat Ulukapı Mahallesi yolu, Salkımevler Mahallesi'nde meydana geldi. Asfalt yolda aniden yaşanan patlama sebebiyle çevreye toz bulutu yayıldı. Kapalı olan rögarda gaz sıkışması sebebiyle meydana gelen patlama sırasında olay yerine yakın araç bulunmazken, okul servisi bekleyen öğrenciler ve rögarın yanındaki oduncuda bulunan vatandaşlar büyük korku yaşadı. Patlamanın ardından asfalt yol 6-7 metrekare parçalanırken rögar kapağıyla birlikte etrafa dağıldı.

Patlamanın meydana geldiği yerde daha önce yapılan asfalt çalışması sonrasında rögar kapağı üzerinde bulunan deliklerin kapanmış olabileceği ve patlamanın biriken metan gazının sıkışması sonrası yaşanmış olabileceği düşünülüyor.

Patlamanın ardından vatandaşların ihbarı üzerine hızla olay yerine gelen ASAT ekipleri, rögar kapağının üzerindeki asfaltı sökebilmek için uzun süre uğraştı. Ekipler, kalkan asfalt parçalarını ve rögar kapağını yerleştirip üzerine toprak serdikten sonra ayrıldı.

Patlama sırasında oduncuda bulunan vatandaşlar, "Her şey bir anda oldu. Patlama sırasında 2 çocuk okul servisi bekliyordu. Çocuklar patlamanın olduğu yere 8-10 metre mesafedeydi. Rögar patladığı anda koşarak uzaklaştılar. Uzun süre toz bulutu kaybolmadı" şeklinde konuştu.

Patlama anı yol kenarında bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına toz bulutu şeklinde yansırken, öğrencilerin kaçışma anı yine kameralara yansıdı.