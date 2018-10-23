Silah ve teçhizat tanıtımına yoğun ilgi

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Türk yapımı ürünlerle gurur duyduklarını belirtti.

Uluslararası Jandarmalar Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği (FIEP), Jandarma Genel Komutanlığının ev sahipliğinde Antalya Belek'te bir otelde başladı. Toplantıya, 19 ülkenin jandarma genel komutanları katıldı. Birlik ve teçhizat sergisi yoğun ilgi gördü.

"Milli sanayiyi destekliyoruz"

Makine Kimya Endüstrisi (MKE) standını ziyaret eden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, ihtiyaçlarında yerli ve milli ürünleri kullanarak dışa bağımlı olmak istemediklerini kaydetti. Çetin, "FIEP'in geçen yıl devraldığı başkanlığını bugün Hollanda'ya teslim edeceğim. 19 ülkenin komutanları Antalya'da. Sergi ile amacımız özellikle yerli ve milli sanayiyi yabancı ülkelere tanıtmak. Dışa bağımlılığı azaltmak için Cumhurbaşkanlığımız öncülüğünde devletimizin bütün kurumları katkıda bulunuyorsa, Jandarma Genel Komutanlığı olarak biz de yerli ve milli sanayiyi destekliyoruz. Bu nedenle biz de öncelikle yerli silah ve malzeme tercih ediyoruz" diye konuştu.

Türk yapımı ürünlerle gurur duyduklarını kaydeden Arif Çetin, sergilenen yerli ve milli malzemelerin dünyadaki emsalleriyle boy ölçüştüğünü, bazılarının birkaç konuda rakiplerini geçtiğini vurguladı. Çetin şöyle konuştu:

"Yerli sanayimizin ürettiği bu malzemeleri gururla kullanırken, gururla sergimizi açtık. Güvenle yerli ürünlerimizi kullanıyoruz. Yabancılar ilk defa böyle bir sergi izlediler. 21 firma sergide yer alıyor. Yüzlerce araç gereç var. Yabancı ülkelerin temsilcileri yerli ürünlerimizden çok etkilendiklerini dile getirdi. Bu malzemeleri ülkelerinde görmek istediklerini söyledi. Yerli malzemelerimizi ihraç edeceğimizi düşünüyorum. Terörle mücadele bu silahları kullanıyoruz."