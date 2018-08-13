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13 Ağustos 2018 15:19

Silahla vurulan köpek, 11 gün sonra öldü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde başından tabancayla vurulan Çoban köpeği ’Pati’, 11 gün sonra öldü.

Silahla vurulan köpek, 11 gün sonra öldü

13 Ağustos 2018 15:19


Geçtiğimiz 1 Ağustos tarihinde Mustafa-Zeynep İtan çiftinin Karacalar Mahallesi Topuzlar mevkinde bulunan evlerinin önünde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabanca ile vurulan ’Pati’ isimli Çoban köpeği Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağına getirilerek tedavi altına alındı. Kurşunun girip çıktığı yerler dikilerek serum tedavisi uygulanan Pati, hiçbir şey yiyemediği için bitkin düşerken, Pazar sabahı ölüm haberini alan Zeynep İtan’ın çalıştığı iş yerinde fenalaştığı, sağlık ekibinin müdahalesi sonucunda kendine geldiği bildirildi.


Bu işin peşini kesinlikle bırakmayacağını belirten Zeynep İtan, "Zavallı, 11 gün boyunca ne acılar çekti. Cumartesi günü çekilen röntgende boğazının parçalanmış olduğunu gördük. Pazar günü ziyarete gitmeye hazırlanırken öldüğü haberi geldi. Bugün gidip hem röntgen çektirdiğimiz klinikten hem de barınaktaki yetkililerden gerekli raporları alacağım. Jandarmaya giderek Pati’ye bunu yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Bugün köpeğin kafasına acımasızca silah sıkanlar yarın bir insana da aynısını yapabilirler" dedi.




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