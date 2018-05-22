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22 Mayıs 2018 09:59

Silahla yaralama olayına giden polis şehit düştü

Antalya’da, gittiği silahla yaralama olayında incelediği tabancanın kazayla ateş alması sonucu yaralanan polis memuru Gökmen Taşkıran, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Silahla yaralama olayına giden polis şehit düştü

22 Mayıs 2018 09:59


Dün gece, Kepez ilçesi Dumlupınar Bulvarı’ndaki bir alışveriş merkezinin önünde meydana gelen olayda, F.K. tartıştığı S.A.’yı tabancayla bacağından vurup yaraladı. İhbarın ardından bölgeye gelen polis, şüpheli F.K.’yı gözaltına aldı. Bacağından yaralanan S.A. ise ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.


Olay yerinde çalışma yapan polis memuru Gökmen Taşkıran’ın (36) incelediği suç aleti tabanca kazayla ateş aldı. Karnından yaralanan Taşkıran, ambulansla sevk edildiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen sabaha karşı şehit oldu.


Gökmen Taşkıran’ın cenazesi, bugün İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenecek törenin ardından memleketi Elazığ’ın Maden ilçesinde toprağa verilecek.




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