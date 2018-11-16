Silahlı saldırıda yaralandı, telefonu elinden bırakmadı

Antalya'da sokakta yürüyen bir kişi silahlı saldırıda ayaklarından yaralandı. Ayakları kanlar içinde kalan yaralı telefonla konuşmaya devam etti.

Edinilen bilgiye göre olay saat 18.00 sırasında Güllük Caddesi katlı otopark yakınında meydana geldi. İddiaya göre C.G, daha önceden aralarında husumet bulunan A.C.'yi takibe aldı. Güllük Caddesi'nde kaldırımda yürüyen A.C. ile yanına yaklaşan C.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.G. üzerinde bulunan silahla A.C.'nin iki ayağına ateş etti. Şüpheli hızla olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. O sırada bölgede görevde bulunan trafik polisleri çevre güvenliği alıp yaralının ambulansa alınmasını sağladı. Her iki ayağından yaralanan A.C.'nin yerde yatarken telefonla konuşmasına devam etmesi dikkat çekti. Polis olay yerindeki incelemesinin ardından, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.