Silahlı suç örgütü şüphelileri adliyede

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, ateşli silahlar kanununa muhalefet etmek gibi suçlardan gözaltı alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, ateşli silahlar kanununa muhalefet etmek gibi suçlardan 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bunun üzerine geçen 13 eylül sabah saatlerinde harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Naci K., İsmet H., Erden K., Raşit K., Hüseyin Ş., Erdal D., Metin A. ve Fikret A. isimli şüpheliler adreslerinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Ayrıca soruşturma kapmasında 4 gün önce Numan T. ve Selçuk D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.