Simitçinin dikkati faciayı önledi

Simitçinin yıkılmak üzere olan ağacı zamanında fark ederek vatandaşları uyarması olası bir yaralanmayı önledi.

Muratpaşa Camii bahçesindeki çürüyen kavak ağacı bugün sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle araç ve tramvay yolu tarafına doğru devrildi. Yıkılan ağacın yan tarafında simit tezgahı bulunan emekli öğretmen Nazmi Akbaş, ağacın çatırdama sesi üzerine hemen yoldan geçenlere uzaklaşmaları için bağırdı.

Haber verilmesi üzerine Antalya Ulaşım A.Ş. ve polis ekipleri araç ve tramvay yolunu trafiğe kapattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından yıkılan ağacı parçalara ayırıp, bölgeyi temizledi. Tramvay seferleri ise yaklaşım yarım saatlik aksamanın ardından yeniden açıldı.

Olayı gören Nazmi Akbaş, "Çatırdama sesini duydum. Ağaç yatmaya başladı. Ben de o an yoldan geçen insanları uyarmaya başladım. Motosikletle geçenler son anda kurtuldu" dedi.