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17 Haziran 2017 10:41

Sınava son saniye gelen kız için seferber oldular

Üniversiteye girişte ikinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) maratonunun ikinci bölümü Fen Bilimleri Sınavı ile başladı.

Sınava son saniye gelen kız için seferber oldular

17 Haziran 2017 10:41

Antalya’da sınava son saniyede yetişen bir kız öğrenci kapıda zor anlar yaşasa da vatandaşların ısrarıyla içeri alındı.


Antalya’da sınava girecek adaylar, erkenden okula gelip sınıflarındaki yerini aldı. ÖSYM’nin bu yıl uygulamaya başladığı 09.45 kuralı bu sınavda da uygulandı. Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğrencilerin sınava geç kalmaması için uyarı anonsları yapıldı. Polis ekipleri de fakülte bahçesine çıkarak sınava girecekler için uyarı yaptı. Bazı adaylar son saniyelerde koşa koşa sınava yetişti.


Kapının kapanacağı esnada bir kız öğrenci elinde belgeleri ile koşarak geldi. Sınav görevlileri ile konuşan ve içeri alınmayan kız öğrenci için vatandaşlar seferber oldu.



Vatandaşlardan destek


Vatandaşlar, görevlilere saniyenin dolmadığını söyleyerek öğrenciye destek oldu. Son anda içeri giren öğrenciyi vatandaşlar alkışlarla uğurladı. Bazı veliler ise manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Sürenin dolmasının ardından kapılar kapandı ve polis bahçedeki velileri sınav güvenliği açısından uzaklaştırdı.


Bazı veliler bahçede Kuran-ı Kerim okuyup dua ederken bazıları ise uyudu.




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