Sinekle Mücadele çalışmaları

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Hizmet birimi sinekle mücadele ekibi çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler gece ve gündüz larvasit, sisleme, uçkun ilaçlaması yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Hizmet Birimi Müdür Mustafa Ünlü, “Vatandaşlarımızın sağlıklı ve sineksiz bir gün geçirmeleri için, çevre ve insan sağlığını tehdit eden hastalık yapan, doğaya, bitkilere ve insanlara zarar veren vektörlerle mücadele çalışmalarımız aralıksız sürmeye devam ediyor. Ekiplerimiz özellikle sivrisinek ile mücadelesine son suret devam ediyor” dedi.

“Sineksiz yaz için çalışıyoruz”

Amaçlarının vatandaşlara sağlıklı ve rahat ortamlar sunmak olduğunu söyleyen Ünlü, “Vatandaşlarımızın sağlıklı ve sineksiz bir yaz geçirmeleri için, çevre ve insan sağlığını tehdit eden hastalık yapan; doğaya, bitkilere ve insanlara zarar veren vektörlerle mücadele çalışmalarımız aralıksız sürmeye devam edecek” şeklinde konuştu.