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15 Mayıs 2018 13:01

Sinekle mücadelede yaz mesaisi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’da sinekle mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Sinekle mücadelede yaz mesaisi

15 Mayıs 2018 13:01


Büyükşehir Belediyesi, Alanya merkezi dâhil 102 mahallesinde, 55 ekiple sinekle mücadele çalışmalarına devam ediyor. Biyolojik, fiziksel, kültürel ve kimyasal yöntemlerle çalışmalarını sürdüren Alanya sinekle mücadele ekipleri 150 personel toplam 27 hizmet aracıyla sineksiz bir yaz için mücadele veriyor. Yüzme ve tarımsal amaçlı kullanılan havuzlar, kanalizasyon ve yağmur giderleri, su birikintileri, binaların bodrumları ve muhtelif noktalar, ekipler tarafından belirlenen program dâhilinde sürekli ilaçlanıyor. Sineklerin üremesine imkan veren atık lastikler de toplanıyor.



6 bin nokta ilaçlanıyor


55 ekip, Alanya’nın 102 mahallesinde günlük yaklaşık 6 bin noktaya farklı yöntemlerle ilaçlama yapıyor. Çalışmalar gündüz olduğu kadar Ramazan ayının başlamasıyla birlikte geceleri de devam ettirilecek. Alanya genelinde kış döneminde yapılan çalışmalarla sivrisineklerin adeta kökü kazınırken, değişik haşereler ve diğer sinek türlerine yönelikte kimyasal mücadele veriliyor.




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