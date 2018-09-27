Sinema tırı Kaş'ta

Bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında Kaş'a gelen sinema tırında Pascal Plisson'ın yönettiği ‘Okul Yolunda' adlı belgesel film gösterildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesince 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 55'inci Uluslararası Antalya Film Festivali etkinlikleri ilçelerden başladı. Kaş Limanı'na park eden sinema tırında, batı ilçeleri programında yer alan ‘Okul Yolunda' adlı belgesel film sinemaseverlerle buluştu. 77 dakika süreyle dünyanın dört farklı ülkesinden dört çocuğun her sabah okula ulaşabilmek için birçok engeli nasıl aştığını anlatan film, halk tarafından ilgiyle seyredildi.

Sinema tırının, festival boyunca tüm ilçeleri gezerek açık havada ücretsiz sinema gösterimi yapacağı kaydedildi.