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27 Ağustos 2018 15:09

Sipsi çalgısı ile dünya birincisi oldu

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı Öğretim Görevlisi Ali Bedel, Polonya’nın Zakopane kentinde bu yıl 50.

Sipsi çalgısı ile dünya birincisi oldu

27 Ağustos 2018 15:09

si düzenlenen Uluslararası Dünya Halk Müziği ve Halk Oyunları Yarışmasında solo çalgı kategorisinde “Sipsi” çalgısı ile Dünya birincisi oldu.


Öğretim Görevlisi Ali Bedel, 16-26 Ağustos tarihleri arasında Polonya’nın Zakopane kentinde bu yıl 50.si düzenlenen Uluslararası Dünya Halk Müziği ve Halk Oyunları Yarışmasında solo çalgı kategorisinde “SİPSİ” çalgısı ile Dünya birincisi oldu. Bedel, Sipsi’nin kültürel bir değer olduğuna değinerek “Kültürümüzü koruma ve yaygınlaştırma çalışmasının ödülünü almış olduk. Sipsi’nin büyüleyici sesini tüm dünyaya duyurmanın mutluluğu içerisindeyim” diye konuştu.




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