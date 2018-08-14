Sırbistan’dan Antalya’ya turist desteği sözü

Turizmin ele alındığı ziyarette Büyükelçi Markoviç, Antalya’nın önemli bir turist potansiyeline sahip olduğunu belirterek, Sırbistan’dan Antalya’ya gelen turist sayısının arttırılması noktasında her türlü desteğe hazır olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkiler başta olmak üzere turizmin ağırlık kazandığı görüşmede Sırbistan Büyükelçisi Zoran Markoviç, Antalya ziyaretinin turizm konusundaki ilişkileri geliştirme noktasında önemli bir fırsat olacağına inandığını söyledi. Büyükelçi Markoviç Sırbistan’dan Antalya’da daha fazla turist gelmesi noktasında elinden gelen gayreti göstereceğini de belirtti. Antalya’nın son derece özel ve güzel tatil imkanlarına sahip bir şehir olduğunu ifade eden Büyükelçi Markoviç Sırbistan’a özel tanıtım çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

"Turizm sezonunu tüm yıla yayacağız"

Bu yıl Antalya’da turizmin yüz güldürdüğünü söyleyen Başkan Türel de daha fazla Sırp turisti Antalya’da ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti. Antalya’da turizm sezonunu tüm yıla yayma çalışmalarının sürdüğüne dikkat çeken Türel, 2019’da sezonun Mart’tan Ekim’e kadar sürmesi yönünde olumlu gelişmeler olduğunu ifade etti.

Başkan Türel, ziyaretin sonunda Büyükelçi Markoviç’e Antalya’nın geleneksel reçellerinden hediye etti.