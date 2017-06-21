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21 Haziran 2017 13:07

Şırnaklıların iftar yemeği Büyükşehir’den

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan’da, Şırnaklı vatandaşları unutmadı.

Şırnaklıların iftar yemeği Büyükşehir’den

21 Haziran 2017 13:07


Antalya Büyükşehir Belediyesi Gönül Köprüsü Projesi ile hizmetleri kardeş şehirleri ile paylaşıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, dostluk ve paylaşmanın daha da anlam kazandığı Ramazan ayında, Antalyalı hemşerilerine verdiği sosyal belediyecilik hizmetlerini Şırnak’a taşıdı. Büyükşehir Belediyesi, Başkan Türel’in kayyum danışmanlığını yaptığı Şırnak’ın daha önce de yardımına koşmuş, terör nedeniyle zarar gören alt yapısını yenilenmesine katkı koymuştu. Antalya Şehir Tiyatrosu da Şırnak’a turne düzenleyerek, vatandaşları tiyatro ile buluşturmuştu.



Sahra aşevi Şırnak’ta


Ramazan ayında da Şırnaklıları unutmayan Antalya Büyükşehir Belediyesi şimdi de seyyar aşevi ile her gün iftar yemeği dağıtarak, paylaşmanın en güzel örneğini sergiliyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Şırnak Belediyesi’ne, tam donanımlı seyyar sahra aşevi ve 1 tır dolusu mercimek, kuru fasulye, nohut, yağ, şeker, çay gibi gıda malzemesi gönderdi. Günlük 5 bin kişiye yemek çıkarabilecek kapasitede olan Mobil Sahra Aşevi, Şırnak şehir merkezi, Cizre, Kumçatı ve Beytüşşebab ilçelerinde vatandaşlara iftar yemeği dağıtıyor.




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