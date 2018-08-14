Sırp Büyükelçiden Antalya itirafı

Görüşmede, dünyaya yayılan Antalya fotoğraflarının insanlarda hayranlık duygusu oluşturduğunu dile getiren Sırbistan Büyükelçisi Markovic, "Türkiye’yi tanıtmak için Antalya’da çekilmiş fotoğraflar insanı cezbetmektedir. Keşke Sırbistan’da da böyle güzel destinasyonlarımız olabilse" diye konuştu.

Ziyarette ilk olarak Valilik şeref defterini imzalayan Büyükelçi Zoran Markoviç, Sırbistan’dan birçok Sırp vatandaşın Türkiye’yi ziyaret ettiğini ve bu sayının karşılıklı olarak arttırılmasını beklediğini açıkladı.

Vali Münir Karaloğlu son dönemde Sırbistan ile Türkiye arasındaki siyasi ilişkilerin iki ülkenin cumhurbaşkanları sayesinde üst düzeye çıktığını ve şimdi bu ilişkilerin altının doldurulması gerektiğini dile getirdi.

"Rakamlar potansiyeli yansıtmıyor"

Ekonomi, ticaret, kültür ve turizm alanlarında da ilişkilerin siyasi ilişkiler seviyesine çıkarılması için hep beraber çalışılması gerektiğini vurgulayan Karaloğlu, "Bugünkü dış ticaret ve turizm rakamları, iki ülkenin potansiyelini karşılayan rakamlar değil. Bu rakamları daha da fazla büyütebiliriz. Antalya dünyada en çok bilinen turizm destinasyonlarından bir tanesidir. Sadece Antalya’da 404 tane 5 yıldızlı otel ve tatil köyü var. Bu bütün İspanya’daki 5 yıldızlı otellerden ve tatil köylerinden daha fazladır. Turizmde ciddi bir potansiyelimiz var. Bu sene 14 milyon turisti şehrimizde misafir etmeyi hedefliyoruz. Şu anki rakamlar da bu hedefimizi gerçekleştireceğimizi gösteriyor" dedi.

"Beklentimiz daha yüksek"

Sırbistan’dan daha fazla turist beklediklerini belirten Vali Münir Karaloğlu, Sırbistan’dan şimdiye kadar en fazla 2015 yılında turist geldiğini, bu rakamın da 45 bin olduğunu kaydetti. Bu yıl 30 bin civarında Sırbistan vatandaşının Antalya’yı ziyaret ettiğini aktaran Karaloğlu, Sırbistan’ın potansiyelinin ise bunun çok daha üzerinde olduğuna işaret etti.

Büyükelçi Markovic ise, Sırbistan için çok önemli bir yer teşkil eden Antalya’yı birçok Sırp vatandaşın ziyaret ettiğini ve Antalya’nın Türkiye’nin tanıtımına önemli katkı sunduğunu söyledi.

"Antalya fotoğrafları hayran bırakıyor"

Dünyaya yayılan Antalya fotoğraflarının insanlarda hayranlık duygusu oluşturduğunu dile getiren Markovic, "Türkiye’yi tanıtmak için Antalya’da çekilmiş fotoğraflar insanı cezbetmektedir. Keşke Sırbistan’da da böyle güzel destinasyonlarımız olabilse. Bizde daha fazla Türk vatandaşını Sırbistan’da ağırlamak istiyoruz. Türk vatandaşlarını ülkemizde ağırlamaktan büyük onur duyarız. Antalya’daki otellerde sunulan misafirperverliği aynı şekilde size geri iletmek çok zor olacak ama elimizden geleni yapacağız. Umuyorum ki Antalya turizmindeki gelişmeler Türk ekonomisine büyük katkıda bulunacaktır" dedi.

Görüşmenin ardından Karaloğlu, Markaviç’e Antalya’nın su altındaki zenginliklerini anlatan "Su Altı Cenneti Antalya" kitabını hediye etti.