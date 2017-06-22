Sırp turizm yazarı Alanya’da

ALTAV yurt dışı tanıtım çalışmalarına yabancı yazarları bölgeye çekerek sürdürüyor. Bu kapsamda ALTAV yetkilisi Elvan Güneş’in Sırbistan’da düzenlenen turizm fuarında görüştüğü turizm yazarı Ivana Dukcevic Alanya’ya geldi. 2015’de 178 bin, 2016 yılında da Türkiye’ye bu ülkeden 110 bin 594 kişinin giriş yaptığını söyleyen ALTAV ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Güneş, “Sırbistan’dan yılda yaklaşık 4 milyon kişi yurt dışına çıkıyor. Biz de ülke ve Alanya olarak bu pastadan daha fazla pay alabilmek için çabalıyoruz. Bu yıl fuarda tanışma fırsatı bulduğumuz turizm kitapları ve blog yazarı Sırp Ivana Dukcevic’i Alanya’da ağırlıyoruz. Hedefimiz karşılıklı vize muafiyeti anlaşmamız olan Sırbistan’da ülkemizin ve Alanya’mızın adını daha fazla duyurmak” dedi.