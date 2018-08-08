Diğer
Kategoriler
08 Ağustos 2018 14:04

Sit alanı içinde tehdit oluşturan metruk binaların yıkımına başlandı

Haşim İşcan Mahallesi’nde yıkılma-çökme tehlikesi nedeniyle insan yaşamı ve güvenliği için tehdit oluşturan bir yapı, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayı ile Muratpaşa Belediyesi tarafından yıkıldı.

Sit alanı içinde tehdit oluşturan metruk binaların yıkımına başlandı

08 Ağustos 2018 14:04


Kentsel sit alanı olan Haşim İşcan Mahallesi’nde tescilli oldukları için müdahale edilemeyen, maili inhidam (yıkılma-çökme tehlikesi bulunan yapı) niteliğindeki yapılar, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayının ardından Muratpaşa Belediyesi’nce yıkılmaya başlandı. İlk yıkım; Haşim İşcan Mahallesi 1305-1302 Sokak kesişiminde rölövesi çıkarılmış olan bir yapıda gerçekleştirildi.


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; “Haşim İşcan Mahallemiz’deki maili inhidam (yıkılma-çökme tehlikesi bulunan yapı) niteliğindeki yapılar, Komşularımızın yaşamı ve güvenliği ile kent imajı konusunda da olumsuzluklar yaratıyordu. Rölövesi çıkarılmış, Koruma Kurulu’nca izin verilen yapıların yıkımına başladık. 28 ve 29 Ağustos’ta iki yapı daha yıkılacak” dedi. Özel önlemler alınarak yapılan yıkım çalışmaları Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci gözetiminde gerçekleştirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç