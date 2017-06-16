Sivaslılar Ramazan etkinliklerinde buluştu

Yöresel türkülerin seslendirildiği gecede, halaylar çekildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Karaalioğlu Parkı’nda düzenlediği Ramazan şenlikleri hemşeri derneklerinin düzenlediği yöresel gecelerle devam ediyor. Farklı kültürlerin ve geleneklerin tanıtıldığı hemşeri geceleri yoğun ilgi görüyor. Şenlikler kapsamında Sivaslılar Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından “Sivaslılar Gecesi” düzenlendi.

Sivaslıları buluşturan gece

Antalya’ da yaşayan Sivaslıları buluşturan gecede yöresel türküler seslendirildi. İlk olarak Sivas’ın yerel sanatçılarından Orhan Eraslan bağlamasıyla Sivas türkülerini yorumladı. Ardından yine Sivas’ın yerel sanatçılarından Sadi Mert ve Fatma Mert söyledikleri yöreye ait hareketli türkülerle izleyenleri coşturdu. Yerlerinde duramayan Sivaslılar, halaylar çekti.

İftar sofrası Konyaaltı’nda

Büyükşehir Belediyesi, Antalya’nın ilçelerinde ve mahallerinde iftar sofraları kurmaya devam ediyor. İftar sofrasının konukları bu kez Konyaaltı ilçesi sakinleri oldu. Öğretmenevleri Mahallesi’nde Çarşamba Pazarı içinde kurulan iftar sofrasında Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, parti temsilcileri ve yüzlerce vatandaş birlikte oruç açarak, bir ve beraber olmanın huzurunu yaşadı.